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21 октября 2021, 13:09

QR-код: как правильно оформить отстранение от работы?

офис

Если человек не может работать в офисе из-за отсутствия QR-кода, то работодатель должен перевести его на удалённую работу. Фото: Галина Соловьёва

Большинство работодателей Свердловской области волнует, как быть с теми сотрудниками, кто не имеют QR-кода и не смогут попасть на рабочее место в здание государственных органов Свердловской области или муниципальных образований региона с 25 октября. Может ли указ губернатора быть основанием для увольнения непривитого работника, если он не может пройти на рабочее место? Как правильно оформить отстранение от работы сотрудника, не имеющего QR-кода? Разобраться в этом помог главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов.

По словам Рэстама Бикметова, увольнять таких людей работодатель не имеет никакого права так же, как и заставлять их прививаться или отправлять в длительный отпуск без содержания. В противном случае его можно привлечь по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

– Те, кто сидят в административных зданиях, довольно легко переводятся на удалённую работу. Но она должна быть организована с полным сохранением заработной платы, – поясняет Рэстам Бикметов. – Тех, кого нельзя перевести на дистант, например уборщиков, придётся отстранить от работы. Согласно статье 157 Трудового кодекса Российской Федерации, время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Вместо этих кадров можно по срочному договору нанять тех, у кого есть QR-код.

Сюжет

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Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

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