Новый суточный антирекорд: на Среднем Урале выявили 610 случаев коронавируса

За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 150 715 заболевших ковидом граждан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за прошедшие 24 часа лабораторно подтвердили 610 новых случаев заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 150 715 заболевших ковидом граждан.

По выздоровлению из медучреждений Среднего Урала были выписаны ещё 407 пациентов. Общее число победивших коронавирус свердловчан на сегодняшний день составляет 137 377.

При этом за последние сутки количество летальных исходов от коронавируса увеличилось на 36. Всего в Свердловской области насчитывается уже 7 160 умерших от COVID-19.

Напомним, что вчера, 20 октября, на Среднем Урале был установлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости ковидом - оперштаб сообщил о 603 случаях заражения. Максимум по суточной смертности от коронавируса в регионе составляет 46 летальных исходов.

В среду, 20 октября во время совещания с членами правительства Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней, а чуть позже глава государства подписал соответствующий указ.

Сегодня, 21 октября, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провёл заседание регионального правительства, где обсуждались вопросы реализации поручений Президента РФ по борьбе с коронавирусом. Было решено, что нерабочие дни на Среднем Урале установят с 30 октября по 7 ноября.