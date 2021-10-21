Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

На горячую линию можно жаловаться на задержку сроков по выполнению тестов. Фото: Галина Соловьёва

С 21 октября россияне могут обратиться на "горячую линию", которую запустил Роспотребнадзор. Специалисты проконсультируют по вопросам тестирования на коронавирус.

Обратившиеся смогут узнать всё, в том числе о сроках исполнения и выдаче результатов. Там же можно пожаловаться на задержку сроков.

Консультации будут проводиться по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Напомним, что в России выявлено 36 339 случаев COVID-19 за последние сутки - это на 2 тысячи больше предыдущего антирекорда. Накануне глава государства поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В Свердловской области этот же период объявят нерабочим для ряда граждан. Во всех школах России с 30 октября по 7 ноября пройдут каникулы.