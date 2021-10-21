В Москве и Подмосковье нерабочие дни начнутся с 28 октября

Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. Фото: Владимир Мартьянов.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести в столице нерабочие дни не с 30, а с 28 октября. Аналогичные меры предприняли власти Московской области.

У себя на сайте Сергей Собянин написал, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию, и в ближайшие дни будут достигнуты исторические пики заболеваемости ковидом.

"Поэтому во исполнение указа президента мною приняты следующие решения. Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента РФ", - пишет мэр Москвы.

На этот срок будет приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, культуры, спорта, отдыха, кинопоказа, развлечений и других. Исключением станут организации, которые осуществляют продажу лекарств, продуктов питания и прочих товаров первой необходимости.

Также с 28 октября по 7 ноября в школах и детских садах будут каникулы. Больницы и медцентры смогут оказывать плановую помощь. Музеи и театры также продолжат работу, однако число посетителей будет ограничено 50% от общей вместимости площадок. Все массовые мероприятия будут отменены.

Аналогичные меры были приняты губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Он подписал постановление, согласно которому доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры будет приостановлен с 28 октября по 7 ноября. Максимальное число зрителей на спортивных и культурных мероприятиях ограничивается 50 посетителями, у которых есть QR-коды. Рестораны и кафе будут работать только на вынос.

В среду, 20 октября во время совещания с членами правительства Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней, а чуть позже глава государства подписал соответствующий указ.

Сегодня, 21 октября, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провёл заседание регионального правительства, где обсуждались вопросы реализации поручений Президента РФ по борьбе с коронавирусом. Было решено, что нерабочие дни на Среднем Урале установят с 30 октября по 7 ноября.

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