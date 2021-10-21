После публикации "Облгазеты" с портала Стоп.Коронавирус.РФ удалили недостоверную информацию

Вверху достоверная, изменённая информация, внизу информация, замеченная ранее. Фото: коллаж, скрины фициального сайта

Накануне "Областная газета" обратила внимание, что на портале Стоп.Коронавирус.РФ появилась недостоверная информация о том, что с 8 ноября 2021 года свердловские заведения общепита и ТЦ будут пускать только с QR-кодом. Сегодня эти данные были удалены с сайта.

В указе губернатора №598-УГ нет ни слова о введении QR-кодов в заведениях общепита и торговых центрах. Ограничения на посещение этих мест не введены, однако на сайте Стоп.Коронавирус.РФ значилось, что эти меры будут действовать с 8 ноября.

"Облгазета" сначала обратилась за комментарием в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, но там перенаправили в федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На единой горячей линии, номер которой указан на портале Стоп.коронавирус.РФ "Облгазете" ответили, что вся размещённая на сайте информация по регионам поступает из региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом.

Менее чем через два часа после этого недостоверная информация на портале исчезла.

Напомним, что с 25 октября в Свердловской области вводится система QR-кодов для посещения ряда организаций и учреждений. Вход по кодам будет осуществляться, в том числе в госучреждения. Согласно данным с сайта Стоп.Коронавирус.РФ, ограничения, касающиеся госучреждений, приняты только в нашем регионе.