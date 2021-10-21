QR-код: где поставить прививку без очереди?

Сложно предугадать, где очередь на вакцинацию достигнет апогея. Фото: Галина Соловьёва

После того, как в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий граждан и объявили о введении QR-кодов, число желающих привиться выросло в разы. «Облгазета» узнала, где и в какие сроки сейчас можно записаться на вакцинацию от COVID-19.

Как и следовало ожидать, с записью на прививку от коронавируса сейчас проблемы. Срок ожидания вакцинации по записи через портал «Госуслуги» может быть разным, но в среднем он всё равно составляет около двух недель. Конечно, можно поставить прививку в поликлинике и без предварительной записи, но вас примут только тогда, когда не будет тех, кто записывался заранее. Прививочные кабинеты работают и в выходные дни, включая воскресенье. Это сделано специально для тех, кто не смог записаться в поликлиники через портал «Госуслуги».

– Сейчас у нас идёт вакцинация в поликлиниках №2 и №3, – рассказали «ОГ» в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2. – Также наши медики ежедневно выходят на вакцинацию в ТРЦ «Мега», два раза в неделю – в ТЦ «Алатырь».

К слову, в выездных пунктах вакцинации оперативно поставить прививку сейчас также проблематично: желающих слишком много, и предугадать, насколько большие очереди окажутся в таком-то пункте, сложно. Только один торговый центр «Парк-Хаус» в Екатеринбурге на днях побил рекорд по количеству прививок: за пять часов работы медики вакцинировали более 380 человек.

– Сколько всего вакцин брать для выездного пункта, каждая больница определяет сама, исходя из графика работы и количества медиков, которых в конкретный день отправляют работать в этот пункт, – пояснили «ОГ» в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, который контролирует работу всех выездных пунктов вакцинации Свердловской области.

Всего на территории Екатеринбурга сейчас действуют 14 выездных пунктов вакцинации в разных районах. В области выездные пункты есть в Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Серове. С недавних пор в этих городах вводят дополнительные пункты вакцинации. Основные вакцины – «Спутник V» и «Спутник-лайт». Правда, с последним периодически возникают перебои.

Платно – не значит быстро Если кто-то думает, что в частной клинике за деньги можно поставить прививку быстрее, то ошибается. Например, в клинике «УГМК-здоровье» плату берут не за вакцину (государство поставляет её бесплатно), а за услуги, оказываемые до и после прививки: углублённый осмотр терапевта и осмотр после прививки в особых условиях. Осмотр терапевта перед вакцинацией стоит 2 500 рублей, осмотр при ревакцинации – 900 рублей. Ближайшая запись на прививку в этой клинике, как сообщили «ОГ», – не ранее 13 ноября.

Опубликовано в №197 от 22.10.2021