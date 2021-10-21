Валентина Матвиенко считает, что необходимости в общероссийском локдауне нет

По её мнению, у субъектов РФ достаточно полномочий для борьбы с коронавирусом в отдельных регионах. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе Европейской конференции председателей парламентов в Афинах заявила, что необходимости вводить общий антикоронавирусный локдаун по всей России нет. По её мнению, у субъектов РФ достаточно полномочий для борьбы с коронавирусом в отдельных регионах.

"Россия - огромная страна по территории, по численности населения. У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно", - передаёт слова Валентины Матвиенко "Российская газета".

Она напомнила, что Президент РФ Владимир Путин предоставил губернатором достаточные полномочия, чтобы решать проблемы с коронавирусом наиболее эффективным и подходящим региону способом. Кроме того, вчерашний указ о введении на территории страны нерабочих дней даёт возможность главам субъектов РФ, где ситуация с ковидом особенно сложная, увеличить количество нерабочих дней.

В среду, 20 октября, во время совещания с членами федерального кабмина Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней.

Сегодня, 21 октября, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провёл заседание регионального правительства, где обсуждались вопросы реализации поручений Президента РФ по борьбе с коронавирусом. Было решено, что нерабочие дни на Среднем Урале установят с 30 октября по 7 ноября.