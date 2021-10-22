Свердловские власти пока не планируют продлевать каникулы в школах

Напомним, что Минпросвещения РФ рекомендовало всем школам в стране уйти на каникулы со следующей субботы. Фото: Алексей Кунилов

Школьные каникулы в Свердловской области начнутся с 30 октября и продлятся до 7 ноября, то есть будут совпадать с объявленными в стране и регионе нерабочими днями. Продлевать их свердловские власти пока не намерены. Вводить дистант также не планируется.

Свердловские колледжи в большинстве случаев уйдут на каникулы. В вузах решения будут принимать руководители самостоятельно.

"Мы будем рекомендовать им уйти на каникулы. В школах пока мы не планируем продлевать каникулы", - сообщил в рамках сегодняшнего брифинга, посвящённого мерам борьбы с коронавирусом, замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, что Минпросвещения РФ рекомендовало всем школам в стране уйти на каникулы со следующей субботы. Уточняется также, что на указанный срок дистант вводиться не будет, и дети будут отдыхать вместе с родителями. В детских садах и яслях будут работать дежурные группы.

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