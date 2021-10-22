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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 октября 2021, 12:10

QR-код: как его получить переболевшим неофициально?

Паспорт и QR-код в руках

Вход будут проверять в том числе и по паспортам. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области с понедельника государственные учреждения начинает работу с системой QR-кодов. Заместитель губернатора Павел Креков рассказал, как получить его тем, кто переболел, не обращаясь в больницы.

Для получения кода человеку необходимо будет сдать тест на антитела и обратиться к врачу. Об этом в пятницу на брифинге рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

"Врач может внести человека в список переболевших, если это будет подтверждено анализами (высоким уровнем антител). Тогда человек получит QR-код", - сообщил Павел Креков.

Он добавил, что такие случаи уже происходили.

Напомним, согласно указу губернатора, уже с понедельника, 25 октября, в госучреждениях на Среднем Урале начинает действовать система с допуском по QR-кодам. "Областная газета" собирает всю актуальную информацию о действии кодов в Свердловской области. Её можно узнать здесь.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

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