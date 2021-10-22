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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 октября 2021, 12:31

Вход по QR-кодам в театры и кино в Свердловской области введут на неделю раньше

Код и паспорт

QR-коды в некоторых местах должны были заработать с 8 ноября, но их введут на неделю раньше. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области изменили сроки введения QR-кодов. Для театров, кинотеатров, а также спортивных сооружений, салонов красоты и баз отдыха они начнут действовать на неделю раньше планируемого срока — уже с 30 октября 2021 года.

Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Согласно указу губернатора №598-УГ,QR-код привитого или переболевшего коронавирусом требовался при посещении театров, концертных организаций, филармоний, кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев) с 8 ноября. Теперь в этих заведениях они будут нужны уже с 30 октября.

Павел Креков пояснил, что этого требует эпидемиологическая ситуация. Он также добавил, что торговым центрам и местам общественного питания будет рекомендовано также с 30 числа тоже организовать вход по QR-кодам. Для фитнес-клубов будет действовать такая же рекомендация. Решения об обязательном входе по QR-коду в данных учреждения будут приниматься позже, в зависимости от реакции на рекомендацию и ответственности предпринимателей.

В госучреждениях на Среднем Урале дата начала действия системы с допуском по QR-кодам остаётся неизменной. Вход по спецпропускам начинается уже с понедельника, с 25 октября.

Напомним, на портале Стоп.Коронавирус.РФ ранее появлялась информация о том, что с 8 ноября 2021 года посещение заведений общепита и торговых центров в Свердловской области будет только с QR-кодом, но в указе губернатора об этом речи не было. После публикации "Областной газеты" о недостоверной информации, с сайта удалили эти данные.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

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