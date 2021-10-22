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22 октября 2021, 12:59

В Свердловской области непривитых людей старше 65 лет отправят на обязательную самоизоляцию

Бабушка в маске

Теперь люди страше 65 лет должны будут находиться дома. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области непривитых людей старше 65 лет отправят на обязательную самоизоляцию. Также это коснётся людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель губернатора Павел Креков.

"Сегодня выйдет указ исполняющего обязанности губернатора, в котором будет введена обязательная изоляция всех лиц старше 65 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, тех, кто переболел и тех, кто начал процесс вакцинации, что будет подтверждено соответствующим документом", - сказал Креков.

Он добавил, что это требование также заденет людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Такая мера связана с тяжёлой эпидемиологической ситуацией.

Татьяна Голикова назвала ситуацию со смертностью от ковида в Свердловской области критической. По словам Павла Крекова, чаще умирают люди преклонного возраста. По данным регионального оперштаба, в Свердловской области из-за коронавируса умерло уже 7 160 человек.

Напомним, ранее такая же мера была введена в Москве. Сергей Собянин отправил пожилых москвичей на самоизоляцию до 25 февраля 2022 года.

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