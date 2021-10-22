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22 октября 2021, 13:38

В России снова побиты рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

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В стране проведено свыше 203,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 680 тысяч - за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 37 141 случай заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 064 человека. Побиты сразу два антирекорда с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 8 168 305.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали 8 166 человек. Свердловская область с рекордными для региона 619 случаями коронавируса занимает десятую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7,1 миллиона россиян. Скончались 228,4 тысячи жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 203,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 680 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 786 528 человек.

Накануне так же был побит антирекорд по заразившимся за сутки (выявлено 36 339 случаев коронавируса) и скончавшимся с подтверждённым диагнозом (1 036 летальных исходов).

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Областная газета Свердловской области

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