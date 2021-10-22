Алексей Шмыков подписал указ о самоизоляции пожилых свердловчан и QR-кодах с 30 октября

Минздраву Свердловской области поручено обеспечить для пожилых граждан возможность оформления больничных в онлайн-формате. Фото: Павел Ворожцов.

И. о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 22 октября подписал указ о внесении изменений в документ об особом режиме на территории региона, введённый в связи с распространением коронавируса. Изменения касаются перевода пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями на самоизоляцию и переноса даты введения QR-кодов в развлекательных и культурных учреждениях.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, для свердловчан старше 65 лет и гражданх, имеющих хронические заболевания (в первую очередь, сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания, диабет) с 30 октября вводится обязательная самоизоляция. Это не касается лиц, имеющих QR-код, справку из больницы о вакцинации или перенесённой болезни, либо получивших первый компонент вакцины, а также сотрудников органов власти или организаций, чьё нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения.

Минздраву Свердловской области поручено обеспечить для обозначенных категорий граждан возможность оформления больничных в онлайн-формате.

Также, согласно указу, дата, с которой на территории Среднего Урала вводится требование о предъявлении QR-кода или справки из больницы при посещении концертных площадок, театров и филармоний, кинотеатров, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха, переносится с 8 ноября на 30 октября. Кроме того, организациям общепита, кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам, организациям в сферах культуры, спорта, развлечения и досуга рекомендуется ввести QR-коды для посетителей с 30 октября.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Фото: официальный портал правовой информации Свердловской области

Внесение изменений в указ №100-УГ ранее анонсировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, ранее ужесточение мер по борьбе с распространением ковида было введено в Москве. Сергей Собянин отправил пожилых москвичей на самоизоляцию до 25 февраля 2022 года.

К слову, за последние сутки на Среднем Урале выявили 619 заразившихся коронавирусом людей - это новый антирекорд с начала пандемии.