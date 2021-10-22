Введение QR-кодов: где свердловчанам привиться сегодня

В нерабочие дни мобильные пункты вакцинации будут открыты. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове обновился график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19. Рассказываем, где можно привиться сегодня.

Без записи в столице Урала можно прийти по следующим адресам:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14:00 до 19:00 (только «Спутник V» и «Спутник Лайт»);

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 14:00 до 18:00;

ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – с 16:00 до 19:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – до 18:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 18:00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – до 20:00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, к. 216а, 2-й этаж) - до 15:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 14:00 до 19:00.

Добавим, что сегодня в ходе брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что все пункты вакцинации будут работать в полном объёме в дни, объявленные в стране нерабочими, с 30 октября по 7 ноября. В ТЦ для желающих привиться, у которых пока нет QR-кодов, собираются организовать отдельный вход. При этом торговые центры пока не обязывают вводить системы пропусков, но им рекомендуют это.

В Нижнем Тагиле 22 октября можно привиться от коронавируса

в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 16:00 до 20:00 (только «Спутник V» и «Спутник Лайт»);

В Серове:

в КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – до 16:00;

в Гипермаркете «Семейный» (ул. Заславского, 37) – до 18:00.

Напомним, сегодня на Среднем Урале выявили 619 случаев коронавируса. С понедельника вводятся QR-коды при посещении госучреждений.