Стало известно, как будут работать пункты вакцинации в Свердловской области с 23 по 29 октября

В городах Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В городах Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. В Минздраве сообщается, что число прививающихся возросло в четыре раза по сравнению с сентябрем.

Сделать прививку можно в любом медучреждении или в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в ТЦ. При этом, прививочные кабинеты в поликлиниках Екатеринбурга работают без выходных. А в выходные дни (суббота и воскресенье) можно сделать прививку против COVID-19 без предварительной записи.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что все пункты вакцинации будут работать в полном объеме с 30 октября по 7 ноября.

Екатеринбург:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 25, 27 и 29 октября с 14.00 до 19.00;

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 23 октября с 10.00 до 14.00; с 25 по 29 октября с 14.00 до 18.00 (ежедневно);

ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – 23 октября с 16.00 до 19.00, 29 октября с 10.00 до 13.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 23 по 29 октября с 12.00 до 18.00 (ежедневно);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 23 октября с 10.00 до 15.00, с 25 по 29 октября с 10.00 до 18.00 (ежедневно);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 23 по 29 октября с 12.00 до 20.00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 28 октября с 12.00 до 20.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1) - терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт: с 25 по 29 октября с 9.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 26, 27 и 29 октября с 14.00 до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 27 октября с 16.00 до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 26 и 28 октября с 16.00 до 20.00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 27 октября с 15.30 до 19.30;

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 26 и 28 октября с 11.00 до 14.00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – 28 и 29 октября с 10.00 до 14.00;

Сысерть:

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 23,24 и 29 октября с 10.00 до 14.00;

Нижний Тагил:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 23-24 октября с 10.00 до 20.00, 25-29 октября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Серов:

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 23 по 29 октября с 9.00 до 16.00;

Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 23 по 29 октября с 11.00 до 18.00;

Каменск-Уральский:

ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) – 23 октября с 11.00 до 14.00;

Полевской:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 23-24 октября с 10.00 до 16.00;

Верхняя Пышма:

ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 23 октября с 10.00 до 13.00;

Среднеуральск:

КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 24 октября с 11.00 до 14.00.

График работы прививочных кабинетов на 23-24.10.2021:

ЦГБ № 1 (Декабристов, 15) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00;

ЦГБ № 2 (Московская, 2) - СБ, ВС с 8-00 до 19-00 (Посадская, 37) - СБ с 08.00 до 15.00;

ЦГБ №3 (Бр. Быковых,16) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00 (Бебеля, 160) – СБ, ВС с 9.00 до 15.00;

ЦГБ № 6 (Саперов,3) - СБ, ВС с 9-00 до 14-00;

ЦГБ № 7 (Вилонова,33 п/о №1, каб. 216) - СБ, ВС с 9-00 до 14-00 (Сыромолотова,19п/о №3, каб. 217) - СБ, ВС с 9-00 до 14-00;

ГКБ № 14 (Суворовский, 5в, каб. 420) - СБ с 9-00 до 15-00 (Суворовский, 5в, каб. 331) - ВС с 9.00 до 15.00;

ЦГБ № 20 (Космодемьянская,42 каб. 316) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00 (пер. Короткий, 2) - СБ с 9.00 до 15.00;

ЦГБ № 23 (Ст. Большевиков,9, каб.220) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00;

ЦГБ № 24 (пер. Рижский, 16) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00 (Шварца 14г, каб.508) - СБ с 09.00 до 15.00;

Новая больница (Заводская, 29 каб 119) - СБ с 8.00 до 14-00 (Заводская, 29 каб 103) - ВС с 8.00 до 14.00.