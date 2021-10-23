В Свердловской области коронавирусом заболело более 150 тысяч человек

Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 150 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 619 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Ревде и Нижнем Тагиле. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 61 285 (+84),

2. Ревда - 5 048 (+73),

3. Нижний Тагил - 11 558 (+64),

4. Первоуральск - 7 410 (+44),

5. Каменск-Уральский и Каменский район - 5 110 (+44),

6. Берёзовский - 3 696 (+42),

7. Артинский район - 1 412 (+29)

8.Камышлов и Камышловский район - 3 017 (+27),

9. Реж - 3 675 (+23),

10.Богданович - 2 112 (+19).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 29 октября можно ознакомиться здесь.