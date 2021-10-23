В Свердловской области снова побит рекорд по COVID-19 - выявлено 629 заболевших

Первые QR-коды в Свердловской области заработают уже в понедельник, 25 октября. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 629 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 151 963 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписались 429 человек. Общее число выздоровевших достигло 138 218, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 34 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 227 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+97), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили рекордные 619 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 22 октября можно здесь.