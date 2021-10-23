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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 октября 2021, 13:08

В России выявлено максимальное число заболевших COVID-19 и умерших от него

Женщина в маске

В некоторых регионах России ввели самоизоляцию для пенсионеров. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 37 678 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 205 983 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 7 803 человека. В Свердловской области, которая находится на десятом месте в списке регионов, заболело 626 жителей.

Из больниц выписались уже 7 143 137 россиян, из которых 26 077 человек выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс рекордные 1 075 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 229 528 человек.

Отметим, что днём ранее в России также зарегистрировали два новых антирекорда. В стране выявили 37 141 новых пациентов. Также тогда скончалось от коронавируса рекордные 1 064 человека.

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Областная газета Свердловской области

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