Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 октября 2021, 14:00

Свердловские поликлиники не знают, как выдавать QR-коды на основании справок о наличии антител к коронавирусу

Смогут ли свердловчане получить QR-коды на основании справки о наличии антител к коронавирусу, пока непонятно. Фото: Алексей Кунилов

Смогут ли свердловчане получить QR-коды на основании справки о наличии антител к коронавирусу, пока непонятно. Фото: Алексей Кунилов

В минувшую пятницу заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что человек, который перенёс COVID-19, но не попал в официальную статистику, может получить QR-код. Однако свердловские больницы не знают, как это можно осуществить.

— Лечащий врач может поставить диагноз «коронавирус» и внести человека в регистр переболевших коронавирусной инфекцией, если это действительно подтверждено объективными анализами. И в этом случае он просто получит QR-код, — сказал Павел Креков.

В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом «Облгазете» пояснили, что человек должен самостоятельно сдать тест на антитела, прийти к своему участковому врачу с результатами и тот внесёт его в реестр, после чего у переболевшего появится QR-код. Однако каким должен быть уровень антител для этого, не уточняется.

Поликлиники Свердловской области обескуражены таким заявлением и говорят, что сейчас это просто нереально.

— В федеральный регистр вносятся данные пациента, который переболел ковидом. Чтобы подтвердить эту запись в регистре, система требует внести подтверждение: это только результат экспресс-теста на коронавирус либо  результат мазка на коронавирус, — рассказали «Облгазете» в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2. — Что мы будем делать сейчас, наши эпидемиологи не знают. Нарисовать справку на коленке сейчас может каждый второй. Ждём разъяснений из минздрава с подробными пояснениями, на каком основании мы теперь будем вводить пациентов в этот регистр, что мы будем вносить в него в качестве подтверждения, как и в какие сроки будет изменён этот регистр. После станет понятно, как работать. Но то, что это будет ещё одна очередь людей к нашим терапевтам, это точно.

Стоит отметить, что медики в принципе отмечают сложности в работе с федеральным регистром переболевших коронавирусом: данные о каждом пациенте туда заводятся в ручную и нужно быть очень внимательным при этом. В противном случае при малейшей ошибке система просто «выкидывает» человека. Помимо этого, из-за большой нагрузки на регистр система периодически даёт сбои и зависает, после чего сотрудникам поликлиник необходимо перепроверять, какие данные сохранились, а какие — нет.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.10.2021, 15:09 / Общество
В Свердловской области лжемедики украли у пенсионерки 500 тысяч рублей
23.10.2021, 14:10 / Общество
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Фургала
23.10.2021, 14:00 / Общество
Свердловские поликлиники не знают, как выдавать QR-коды на основании справок о наличии антител к коронавирусу
23.10.2021, 13:08 / Общество
В России выявлено максимальное число заболевших COVID-19 и умерших от него
23.10.2021, 13:03 / Общество
В Свердловской области снова побит рекорд по COVID-19 - выявлено 629 заболевших