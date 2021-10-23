Свердловские поликлиники не знают, как выдавать QR-коды на основании справок о наличии антител к коронавирусу

Смогут ли свердловчане получить QR-коды на основании справки о наличии антител к коронавирусу, пока непонятно. Фото: Алексей Кунилов

В минувшую пятницу заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что человек, который перенёс COVID-19, но не попал в официальную статистику, может получить QR-код. Однако свердловские больницы не знают, как это можно осуществить.

— Лечащий врач может поставить диагноз «коронавирус» и внести человека в регистр переболевших коронавирусной инфекцией, если это действительно подтверждено объективными анализами. И в этом случае он просто получит QR-код, — сказал Павел Креков.

В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом «Облгазете» пояснили, что человек должен самостоятельно сдать тест на антитела, прийти к своему участковому врачу с результатами и тот внесёт его в реестр, после чего у переболевшего появится QR-код. Однако каким должен быть уровень антител для этого, не уточняется.

Поликлиники Свердловской области обескуражены таким заявлением и говорят, что сейчас это просто нереально.

— В федеральный регистр вносятся данные пациента, который переболел ковидом. Чтобы подтвердить эту запись в регистре, система требует внести подтверждение: это только результат экспресс-теста на коронавирус либо результат мазка на коронавирус, — рассказали «Облгазете» в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2. — Что мы будем делать сейчас, наши эпидемиологи не знают. Нарисовать справку на коленке сейчас может каждый второй. Ждём разъяснений из минздрава с подробными пояснениями, на каком основании мы теперь будем вводить пациентов в этот регистр, что мы будем вносить в него в качестве подтверждения, как и в какие сроки будет изменён этот регистр. После станет понятно, как работать. Но то, что это будет ещё одна очередь людей к нашим терапевтам, это точно.

Стоит отметить, что медики в принципе отмечают сложности в работе с федеральным регистром переболевших коронавирусом: данные о каждом пациенте туда заводятся в ручную и нужно быть очень внимательным при этом. В противном случае при малейшей ошибке система просто «выкидывает» человека. Помимо этого, из-за большой нагрузки на регистр система периодически даёт сбои и зависает, после чего сотрудникам поликлиник необходимо перепроверять, какие данные сохранились, а какие — нет.