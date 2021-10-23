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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 октября 2021, 17:05

Показатели Свердловской области на тепловой карте коронавируса за неделю ухудшились

Таблетки и машинка скорой помощи на фоне герба региона

В Свердловской области ситуация с коронавирусом становится хуже. Фото: Галина Соловьёва

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области продолжает ухудшаться. За неделю на тепловой карте показатели распространения инфекции в регионе выросли.

Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф. На тепловой карте видно, что Свердловская область изменила окраску. На прошлой недели она была тёмно-жёлтого цвета. Тогда в регионе выявлялось 31–90 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения за 7 суток.

Сейчас регион изменил окраску на бледно-оранжевую. Это показывает, что за 7 суток выявляется 91-150 случаев на 100 тыс. населения.

Вместе со Свердловской область, ситуация ухудшилась ещё в 13 регионах: Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Мордовии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.

"Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, в Свердловской области снова выявили рекордное количество заболевших. За минувшие сутки коронавирус выявили у 629 свердловчан.

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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