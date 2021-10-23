Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию против гриппа и коронавируса

Теперь "Спутник V" смогут ставить одновременно с вакциной от гриппа. Фото: Галина Соловьёва

Министерство здравоохранения России одобрило одновременное вакцинирование от COVID-19 и гриппа. Для этих целей разрешено использовать "Спутник V".

Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Об этом рассказали в пресс-службе федерального минздрава.

"Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо", - пояснили в пресс-службе министерства.

Возможность одновременно привиться от COVID-19 и гриппа позволит сделать вакцинацию более удобной для граждан. Ранее 22 октября одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.

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