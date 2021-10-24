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24 октября 2021, 11:20

В Санкт-Петербурге ввели массовые ограничения с 30 октября до 7 ноября

Дом компании "Зингер" в Питере

В Санкт-Петербурге на время нерабочих дней будет закрыто почти всё. Фото: Владимир Мартьянов

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ограничить работу кафе и ресторанов, торговых центров, непродовольственных магазинов, организаций сферы услуг и МФЦ, а также учреждений культуры - за исключением театров и музеев. Такие меры будут действовать в течение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующее постановление подписал в субботу губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

С 30 по 7 ноября временно приостанавливается:

  • деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых;
  • деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%);
  • предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), приостановлении деятельности косметических, массажных салонов;
  • оказание ветеринарных услуг, за исключением оказания экстренной помощи;
  • работа МФЦ, кроме регистрации рождения, брака, его расторжения или смерти;
  • деятельность медицинских организаций, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи);
  • работа учреждений культуры (кроме театров и музеев);
  • ограничивается допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты досуга, в том числе детского;
  • проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Роспотребнадзором);
  • проведение культурных и зрелищных мероприятий.

Вход в музеи и театры Санкт-Петербурга с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться только по QR-кодам или справке о медотводе от вакцинации. Также им запрещено допускать организованные группы детей.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территории всей страны нерабочих дней в конце октября - начале ноября. В Свердловской области нерабочие дни будут длится с 30 октября по 7 ноября.

В регионе с 30 октября вход в театры, концертные организации, филармонии, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, базы отдыха, дома отдыха, санатории будет только при наличии QR-кода или справке о наличии медотвода или начале вакцинации.

Также с 30 числа будет действовать рекомендация для торговых центров, мест общественного питания и фитнесс-центров организовать вход по QR-кодам.

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