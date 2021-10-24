В Санкт-Петербурге ввели массовые ограничения с 30 октября до 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ограничить работу кафе и ресторанов, торговых центров, непродовольственных магазинов, организаций сферы услуг и МФЦ, а также учреждений культуры - за исключением театров и музеев. Такие меры будут действовать в течение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
Соответствующее постановление подписал в субботу губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
С 30 по 7 ноября временно приостанавливается:
- деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых;
- деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%);
- предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), приостановлении деятельности косметических, массажных салонов;
- оказание ветеринарных услуг, за исключением оказания экстренной помощи;
- работа МФЦ, кроме регистрации рождения, брака, его расторжения или смерти;
- деятельность медицинских организаций, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи);
- работа учреждений культуры (кроме театров и музеев);
- ограничивается допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты досуга, в том числе детского;
- проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Роспотребнадзором);
- проведение культурных и зрелищных мероприятий.
Вход в музеи и театры Санкт-Петербурга с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться только по QR-кодам или справке о медотводе от вакцинации. Также им запрещено допускать организованные группы детей.
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территории всей страны нерабочих дней в конце октября - начале ноября. В Свердловской области нерабочие дни будут длится с 30 октября по 7 ноября.
В регионе с 30 октября вход в театры, концертные организации, филармонии, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, базы отдыха, дома отдыха, санатории будет только при наличии QR-кода или справке о наличии медотвода или начале вакцинации.
Также с 30 числа будет действовать рекомендация для торговых центров, мест общественного питания и фитнесс-центров организовать вход по QR-кодам.
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