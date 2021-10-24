Свердловская область бьёт рекорды: за сутки выявили 633 заболевших COVID-19

В Свердловской области действуют профилактические меры, но не все их соблюдают. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 633 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 152 593 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписались 435 человек. Общее число выздоровевших достигло 138 653, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 31 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 258 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+164), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили рекордные 629 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 29 октября можно здесь.