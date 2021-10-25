В Свердловской области начал действовать указ о допуске по QR-кодам

С сегодняшнего дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённой болезни. Фото: Алексей Кунилов.

В понедельник, 25 октября, начинает действовать указ №598-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Согласно документу, с сегодняшнего дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённой болезни.

Напомним, что с 25 октября 2021 года QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении:

зданий и сооружений госорганов Свердловской области;

органов местного самоуправления муниципальных образований региона;

госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников);

библиотек;

музеев;

выставочных центров;

объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).

Ранее глава Среднего Урала пояснял, какие сроки действия у QR-кодов, а какие - у справок.

"Если вы приходите с QR-кодом, срок действия для него в документе не обозначен и по умолчанию составляет год - как позволяет система на сегодняшний день. Если же со справкой из больницы - то полгода", - написал глава Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом эти правила не распространяются на свердловских чиновников - и справки, и QR-коды для них действуют только шесть месяцев.

На прошлой неделе исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал ещё один указ, который дополнительно ужесточает "антиковидные" меры в регионе. Как сказано в документе, дата, с которой на Среднем Урале вводится требование о предъявлении QR-кода или справки из больницы при посещении концертных площадок, театров и филармоний, кинотеатров, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха, переносится с 8 ноября на 30 октября, то есть, на ближайшую субботу. Также с 30 октября ввести QR-коды для посетителей рекомендуется организациям общепита, кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам, организациям в сферах культуры, спорта, развлечения и досуга.

Помимо этого, свердловчане старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября должны уйти на самоизоляцию. Это не касается лиц, имеющих QR-код, справку из больницы о вакцинации или перенесённой болезни, либо получивших первый компонент вакцины, а также сотрудников органов власти или организаций, чьё нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения.

Напомним, что в Свердловской области нерабочие дни будут в период с 30 октября по 7 ноября.

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