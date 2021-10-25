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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 октября 2021, 13:31

В Свердловской области новый антирекорд - 644 заболевших ковидом за сутки

Девушка в маске

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 153 237 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие 24 часа лабораторно подтверждено 644 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый суточный максимум в регионе.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписались 438 свердловчан. В общей сложности победить COVID-19 удалось 139 091 житель Среднего Урала. На лечении остаются 6 858 пациентов с коронавирусом.

При этом в регионе зарегистрировано ещё 30 летальных исходов. Всего от последствий и осложнений ковида скончались 7 288 свердловчан.

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 153 237 случаев COVID-19.

Напомним, антирекорды по суточной заболеваемости коронавирусом в Свердловской области устанавливаются уже шестой день подряд: 20 октября было выявлено 603 случая за сутки, 21 октября - 610, 22 октября - 619, 23 октября - 629, 24 октября - 633.

К слову, сегодня, 25 октября, начинает действовать указ №598-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Согласно документу, с сегодняшнего дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённой болезни.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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