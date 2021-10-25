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25 октября 2021, 15:16

Владимир Путин поручил запретить работу заведений общепита в ночное время

Еда

Глава государства поручил регионам запретить работу ресторанов и кафе по ночам. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 20 октября. В частности, глава государства поручил регионам запретить работу ресторанов и кафе по ночам.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - говорится в перечне поручений.

Также глава государства поручил ввести самоизоляцию для невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте от 60 лет. Кроме того, Президент РФ поручил нарастить темпы вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на граждан, привитых от ковида, лиц, переболевших COVID-19, а также детей.

Напомним, 20 октября, во время совещания с членами федерального кабмина Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней и других антиковидных мер. В тот же день был подписан соответствующий документ.

Сегодня, 25 октября, начал действовать указ №598-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Согласно документу, с сегодняшнего дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённой болезни.

К слову, в Свердловской области нерабочие дни будут в период с 30 октября по 7 ноября.

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