Более 70% всех случаев заражения ковидом в Свердловской области приходится на 10 городов

Всего на Среднем Урале лабораторно подтверждено 153 237 людей, переболевших или болеющих COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. На 10 свердловских муниципалитетов приходится более 70% от общего количества выявленных случаев COVID-19 в регионе.

По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге подтверждено 61 664 случая заболевания коронавирусом. В Нижнем Тагиле за всё время пандемии было выявлено 11 819 заболевших, а в Первоуральске - 7 521.

Также в десятку муниципалитетов с наибольшим числом зафиксированных пациентов попали:

Каменск-Уральский и Каменский район (5 189 случаев);

Ревда 5 126;

Реж 3 819;

Берёзовский 3 809;

Красноуфимск и Красноуфимский район 3 506;

Камышлов и Камышловский район 3 058;

Верхняя Пышма 2 551.

В этих муниципальных образованиях зарегистрировано 108 062 инфицированных, что составляет 70,5% от общего числа выявленных случаев коронавируса в Свердловской области. Всего на Среднем Урале лабораторно подтверждено 153 237 людей, переболевших или болеющих COVID-19.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области был установлен новый суточный антирекорд - 644 новых пациента.