Более 70% всех случаев заражения ковидом в Свердловской области приходится на 10 городов

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. На 10 свердловских муниципалитетов приходится более 70% от общего количества выявленных случаев COVID-19 в регионе.
По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге подтверждено 61 664 случая заболевания коронавирусом. В Нижнем Тагиле за всё время пандемии было выявлено 11 819 заболевших, а в Первоуральске - 7 521.
Также в десятку муниципалитетов с наибольшим числом зафиксированных пациентов попали:
- Каменск-Уральский и Каменский район (5 189 случаев);
- Ревда 5 126;
- Реж 3 819;
- Берёзовский 3 809;
- Красноуфимск и Красноуфимский район 3 506;
- Камышлов и Камышловский район 3 058;
- Верхняя Пышма 2 551.
В этих муниципальных образованиях зарегистрировано 108 062 инфицированных, что составляет 70,5% от общего числа выявленных случаев коронавируса в Свердловской области. Всего на Среднем Урале лабораторно подтверждено 153 237 людей, переболевших или болеющих COVID-19.
Напомним, сутками ранее в Свердловской области был установлен новый суточный антирекорд - 644 новых пациента.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале