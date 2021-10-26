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26 октября 2021, 10:22

Минздрав России утвердил форму сертификата о прививках от COVID-19

Сертификат

Документ вступает в силу с 8 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении формы сертификатов о вакцинации от COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и перенесённом заболевании. Документ вступает в силу с 8 ноября.

Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сертификат будет включать себя персональные данные гражданина, включая сведения о документе, удостоверяющем личность, СНИЛС и полис ОМС.

Также сертификат будет содержать информацию о профилактических прививках от ковида, о повторной вакцинации, о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации и сведения о перенесённом коронавирусе. Кроме того, на документе будет находится персональный QR-код.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, что с понедельника, 25 октября, на Среднем Урале начинает действовать указ №598-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Согласно документу, с этого дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса либо о перенесённой болезни.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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Минздрав России утвердил форму сертификата о прививках от COVID-19