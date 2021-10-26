Роспотребнадзор прокомментировал предложение о новых ограничениях в Свердловской области

Подобные меры вводились в прошлом году. Многие заведения были закрыты. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор дал комментарий по поводу предложения ввести в Свердловской области ограничения, как в Москве. Такие меры должны улучшить ситуацию с коронавирусом.

В ведомстве корреспонденту "Областной газеты" пояснили, что новые предложения направляются еженедельно.

"Как правило, предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. Предложенные меры помогут разорвать механизмы передачи инфекции, снизить темп прироста заболеваемости COVID-19, а значит сохранить здоровье и жизни людей", - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Ране в Интернете появилась информация, что Роспотребнадзор направил исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову письмо с предложением ввести новые ограничения. Предлагалось закрыть или приостановить работу ресторанов, фитнес-центров, магазинов, салонов красоты и большинства других мест массового пребывания людей.

Кроме этого, в ведомстве порекомендовали объявить каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

Напомним, пока что в Свердловской области объявлены нерабочие дни. Они пройдут с 30 октября по 7 ноября. В регионе не действуют прямые ограничения на работу театров, кинозалов, салонов красоты и других организаций, но вход в эти места с 30 октября будут по QR-кодам. Такие же меры рекомендованы торговым центрам, заведениям общепита и фитнес-центрам.