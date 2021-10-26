В России за сутки от COVID-19 скончалось рекордные 1 106 человек

Россия несколько дней подряд обновляет антирекорды. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 36 446 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 316 019 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 074 человека. В Свердловской области, которая находится на десятом месте в списке регионов, заболело 653 жителя.

Из больниц выписались уже 7 213 584 россиянина, из которых 26 973 человека выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс рекордные 1 106 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 232 775 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили рекордных 37 930 новых пациентов.