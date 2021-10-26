В Свердловской области семнадцатый рекорд за месяц: выявлено 653 заболевших COVID-19

Необходимо соблюдать коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 653 заболевших COVID-19.

В этом месяце Свердловская область обновляет суточный максимум в 17 раз. Всего с начала пандемии в регионе заболели 153 890 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписались 447 человек. Общее число выздоровевших достигло 139 538, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 30 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 318 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+228), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, посёлка Махнёво, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили рекордные 644 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 29 октября можно здесь.