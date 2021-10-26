В Тюменской области ввели локдаун на период нерабочих дней

Кафе и рестораны будут закрыты. Фото: Галина Соловьёва

В Тюменской области ввели массовые ограничения. Локдаун будет действовать в период нерабочих дней.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Тюменской области останавливается деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Под ограничения не попадают только те, кто занят на производстве непрерывного цикла.

"Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат "дежурных групп". Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме", - сообщает оперативный штаба Тюменской области.

Уточняется, что в период нерабочих дней будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Заведения общепита смогут работать на вынос или с доставкой. Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, вводится режим самоизоляции.

Напомним, в Свердловской области нерабочие дни пройдут также с 30 октября по 7 ноября. В регионе не действуют прямые ограничения на работу театров, кинозалов, салонов красоты и других организаций, но вход в эти места с 30 октября будут по QR-кодам. Такие же меры рекомендованы торговым центрам, заведениям общепита и фитнес-центрам. Региональный Роспотребнадзор предложил ввести в Свердловской области ограничения, как в Москве.

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