«Облгазета» обнаружила очередное противоречие на главном портале России по COVID-19

Пункт о якобы «масочно-перчаточном режиме» В Свердловской области на «СтопКоронавирус.РФ» красуется на первом месте. Фото: скрин с сайта СтопКоронавирус.РФ

На прошлой неделе «Облгазета» обнаружила недостоверную информацию на портале «СтопКоронавирус.РФ», касающуюся введения QR-кодов в Свердловской области, после чего её удалили с этого ресурса. Но теперь наша редакция обнаружила там ещё одну противоречивую вещь: «СтопКоронавирус.РФ» гласит, что в нашем регионе сейчас действует «масочно-перчаточный режим», в то время как у нас был и есть только масочный режим.

Журналист «Облгазеты» внимательно изучила указ губернатора Свердловской области № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и все последующие поправки к нему, коих за полтора года накопилось не один десяток. Времени на это ушло много, но это дало свои плоды: слово «перчатки» ни в одном документе не фигурирует.

– В Свердловской области с прошлого года действует масочный режим, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, сделав ударение на слове «масочный». Информацию о действии «масочно-перчаточного режима» в ведомстве не подтвердили.

С вопросом о том, как объяснить появление такой формулировки на портале, который, по сути, сейчас является самым полным и достоверным источником информации по ситуации с COVID-19 в России, «Облгазета» обратилась в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. Однако там нас перенаправили в федеральный оперштаб. На горячей линии «СтопКоронавирус.РФ» предложили обратиться в министерство здравоохранения Свердловской области, но там нас отправили в региональный оперштаб. Круг замкнулся.

Между тем с формулировки «введён масочно-перчаточный режим» на портале «СтопКоронавирус.РФ» начинается перечень действующих ограничений практически в каждом субъекте России. Может быть, кто-то просто нажал не на ту кнопку? В любом случае, если об обязательном ношении защитных масок в Свердловской области, как и в других регионах, говорят едва ли не из каждого утюга, то про перчатки не слышно ничего. Так что, возможно, скоро со «СтопКоронавирус.РФ» исчезнет и эта информация.

В ТЕМУ Сотрудники некоторых предприятий, например, банков, общепита, всё же носят защитные перчатки, однако там это объясняется либо внутренними требованиями, либо опасением за собственное здоровье самих работников.

Опубликовано в №200 от 27.10.2021