Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 октября 2021, 17:29

В Свердловской области с 30 октября ресторанам и кафе запретят работать ночью

Еда

Рекомендации по введению QR-кодов в торговых центрах и учреждениях общепита станут обязательными. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе дополнительно усилят меры по борьбе с коронавирусом. С 30 октября, в частности, на Среднем Урале запретят работу развлекательных организаций, точек общепита и ночных клубов в период с 23:00 до 7:00.

Об этом было объявлено на брифинге оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. Также с 30 октября будут введены и другие меры по предотвращению распространения ковида.

"Мы снижаем возрастную планку для лиц обязательной изоляции. Теперь на изоляции должны быть люди старше 60 лет, кроме привитых от коронавируса, и переболевших", - сказал Павел Креков.

Кроме того, он заявил, что рекомендации по введению QR-кодов в торговых центрах и учреждениях общепита станут обязательными.

"Посещение ТЦ, общепита и других организаций обслуживания будет возможно при наличии QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или документа, который говорит, что человек начал процесс вакцинации. То есть, после первого компонента вакцины тоже можно будет пройти в зоны свободные от ковида. Исключения составят пункты Всероссийской переписи населения и прививочные пункты", - уточнил замгубернатора.

По его словам, пройти в торговые центры и рестораны с документом о вакцинации первым компонентом можно будет до 15 декабря. После этой даты доступ в ТЦ и заведения общепита будет возможен только тем, кто поставил оба компонента вакцины.

Павел Креков подчеркнул, что документ об ужесточении особого режима в ближайшее время подпишет и. о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.10.2021, 18:44 / Экономика
Госдумой РФ принят в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей
26.10.2021, 18:12 / Экономика
Глава Сбербанка назвал Президенту РФ драйверы экономики на ближайшие годы
26.10.2021, 18:10 / Общество
Павел Креков опроверг информацию о том, что на Среднем Урале закончился "Спутник Лайт"
26.10.2021, 17:29 / Общество
В Свердловской области с 30 октября ресторанам и кафе запретят работать ночью
26.10.2021, 16:13 / Общество
В мэрии Екатеринбурга подвели итоги голосования за лучшую концепцию набережной городского пруда