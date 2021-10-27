В Екатеринбурге выявили 228 заболевших COVID-19, Реж снова в тройке лидеров по приросту

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 153 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 653 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Ревде и Камышловском районе. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 61 892 (+228),
2. Реж - 3 889 (+70),
3. Камышлов и Камышловский район - 3 111 (+53),
4. Красноуфимск и Красноуфимский район - 3 547 (+41),
5. Нижний Тагил - 11 853 (+34),
6. Верхняя Пышма - 2 573 (+22),
7. Ачит - 631 (+19).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 29 октября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале