В Екатеринбурге выявили 228 заболевших COVID-19, Реж снова в тройке лидеров по приросту

Необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 153 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 653 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Ревде и Камышловском районе. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 61 892 (+228),

2. Реж - 3 889 (+70),

3. Камышлов и Камышловский район - 3 111 (+53),

4. Красноуфимск и Красноуфимский район - 3 547 (+41),

5. Нижний Тагил - 11 853 (+34),

6. Верхняя Пышма - 2 573 (+22),

7. Ачит - 631 (+19).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 29 октября можно ознакомиться здесь.