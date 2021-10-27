Минздрав России разрешил ставить "Спутник Лайт" одновременно с прививкой от гриппа

Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату. Фото: Павел Ворожцов.

Минздрав России одобрил одновременное применение прививки против гриппа и вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Такие изменения были внесены в инструкцию к препарату.

"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - сказано в инструкции.

При этом, как сообщает ТАСС, смешение "Спутника Лайт" с другими препаратами в одном шприце недопустимо.

Напомним, на прошлой неделе 23 октября Министерство здравоохранения РФ разрешило одновременную вакцинацию "Спутником V" и прививкой от гриппа.

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