Свердловская область обновила суточный рекорд по заболевшим COVID-19

В Екатеринбурге заболели ещё 186 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область 18-й раз за месяц обновляет рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Сегодня стало известно о 674 случаях COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 564. Из них 140 009 человек выписались из больниц, в том числе 471 – за последние 24 часа. На лечении остаются 7,2 тысячи ковид-пациентов. Состояние 922 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+186), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлков Малышево и Махнёво, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого городского округа.

За сутки также зарегистрировано 32 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 350 свердловчан, информирует региональный оперштаб.