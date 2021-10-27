В России установлен новый максимум смертей от COVID-19

С начала пандемии из больниц уже выписались 7 242 735 жителей страны, в том числе 29 151 – за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 36 582 случая COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрирован 8 352 601 заболевший.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве – 5 789. Свердловская область находится на седьмой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 674 человека.

С начала пандемии из больниц уже выписались 7 242 735 жителей страны, в том числе 29 151 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 233 898 россиян. За последние сутки зафиксировано 1 123 летальных исхода. Это новый максимум.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 206,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 557 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 911 402 человека.