Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении антиковидных мер на Среднем Урале

Новый документ, в частности, обязывает торговые центры ввести обязательный допуск по QR-кодам. Фото: Галина Соловьёва.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 27 октября подписал указ о расширении перечня зон, свободных от коронавируса. Новый документ, в частности, обязывает торговые центры ввести обязательный допуск по QR-кодам.

Согласно указу №616-УГ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, перечень зон, свободных от COVID-19, пополнился общественными банями, прачечными, химчистками, зоопарками, парикмахерскими, соляриями, цирками, аттракционами, океанариумами, аквапарками, дельфинариями, ТЦ, детскими игровыми комнатами и лагерями дневного пребывания.

Лица старше 18 лет будут обязаны предъявлять QR-код или справку о вакцинации или перенесённой болезни в организациях общепита, кроме работающих "на вынос", и объектах розничной торговли, не считая аптеки, продуктовые магазины и места, где продаются непродовольственные товары первой необходимости. Также при посещении зон COVID-Free можно предъявить справку о медотводе или результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов перед посещением учреждения.

По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, допуском в указанные учреждения может также служить документ, подтверждающий введение первого компонента вакцины от коронавируса. Пройти в торговые центры и рестораны с документом о вакцинации первым компонентом можно будет до 15 декабря. После этой даты доступ в ТЦ и заведения общепита будет возможен только тем, кто поставил оба компонента вакцины.

Также новый указ запрещает работу ресторанов, кафе, ночных клубов и других развлекательных учреждений в период с 23:00 до 7:00. Все указанные выше изменения начинают действовать с 30 октября.

Ещё одним пунктом Алексей Шмыков обязал лиц старше 60 лет, которые не привились от ковида или не переболели им, перейти на самоизоляцию. Работодателям рекомендовано перевести невакцинированных сотрудников такого возраста на дистант - на четыре недели для прохождения вакцинопрофилактики.

Напомним, что с понедельника, 25 октября, на Среднем Урале начал действовать указ №598-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Согласно документу, с этого дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса либо о перенесённой болезни.

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