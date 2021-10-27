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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2021, 16:24

Данные министра здравоохранения РФ о числе россиян, болеющих ковидом, расходятся с данными главного «короновирусного» сайта в полтора раза

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

26 октября на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации глава Минздрава Михаил Мурашко заявил:

– На сегодняшний день количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, – 1,335 миллиона человек.

Между тем портал СтопКоронавирус.рф (который имеет указание, что это «Официальная информация о коронавирусе в России») выдавал в тот день (26 октября) такие цифры:

  • выявлено случаев заражения – 8 316 019;
  • выздоровело – 7 213 584;
  • умерло – 232 775.

Путем несложных арифметических операций (из числа заболевших вычитаем умерших и выздоровевших) получаем число болеющих сейчас – 869 660... Цифра, сообщенная министром, выше этой «официальной информации» на 465 тысяч (то есть на 53 процента)!

Как такое может быть? И какой из двух цифр верить?

«ОГ» направила запрос в Минздрав РФ. На момент сдачи номера ответ не поступил.

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Областная газета Свердловской области
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