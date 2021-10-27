Данные министра здравоохранения РФ о числе россиян, болеющих ковидом, расходятся с данными главного «короновирусного» сайта в полтора раза

26 октября на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации глава Минздрава Михаил Мурашко заявил:
– На сегодняшний день количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, – 1,335 миллиона человек.
Между тем портал СтопКоронавирус.рф (который имеет указание, что это «Официальная информация о коронавирусе в России») выдавал в тот день (26 октября) такие цифры:
- выявлено случаев заражения – 8 316 019;
- выздоровело – 7 213 584;
- умерло – 232 775.
Путем несложных арифметических операций (из числа заболевших вычитаем умерших и выздоровевших) получаем число болеющих сейчас – 869 660... Цифра, сообщенная министром, выше этой «официальной информации» на 465 тысяч (то есть на 53 процента)!
Как такое может быть? И какой из двух цифр верить?
«ОГ» направила запрос в Минздрав РФ. На момент сдачи номера ответ не поступил.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации