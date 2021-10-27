Кабмин РФ выделил Свердловской области 1,28 миллиарда на поддержку системы здравоохранения

Михаил Мишустин выделенные средства помогут сосредоточить ресурсы на борьбе с коронавирусом, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 56 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медпомощи. Свердловская область получит на эти цели 1,28 млрд рублей.

Челябинской области на поддержку системы здравоохранения выделено 1,35 млрд рублей. В остальные регионы УрФО направят в сумме около 2 миллиардов: Тюменская область - 834 млн рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 415,8 млн рублей, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) - 382,8 млн рублей, Курганская область - 349 млн рублей.

Размер трансфертов указан в тыс. рублей. Фото: сайт Правительства РФ

Как сообщается на сайте кабмина, выделенные средства помогут сосредоточить ресурсы на борьбе с коронавирусом, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. Премьер-министр поручил министерству здравоохранения РФ в ближайшие 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность использования средств.

Другим распоряжением Михаил Мишустин выделил 4 млрд рублей на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На эти деньги закупят 500 флаконов "Ремдесивира" для оказания помощи больным в стационарных условиях.

Напомним, 19 октября премьер-министр подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами. На эти цели было направлено 68,6 млрд рублей.

Закупать препарат будет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.