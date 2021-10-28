40% свердловчан с COVID-19 ‒ жители Екатеринбурга

27 октября Свердловская область обновила суточный рекорд по заболевшим COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на территории Среднего Урала. По информации на 27 октября, с начала пандемии инфекцию подхватили 154 564 человека.

40% от числа инфицированных в регионе ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 5 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 11 970 (7,7%), Первоуральске ‒ 7 557 (около 4,9%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 5 227, Ревде ‒ 5 203 (около 3,4% в обоих случаях), информирует надзорное ведомство.

Как ранее сообщал областной оперштаб, за всё время из больниц выписались 140 009 уральцев. Жертвами вируса стали 7 350 человек.

Добавим, накануне и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ о расширении перечня зон, свободных от коронавируса. Новый документ, в частности, обязывает торговые центры ввести обязательный допуск по QR-кодам. Подробнее читайте тут.

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