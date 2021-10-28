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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 октября 2021, 13:16

В России за день выявили рекордные 40 096 пациентов с коронавирусом

Люди в масках

Количество новых пациентов по всей стране составило 40 096. Фото: Галина Соловьёва.

В России за день установлено сразу два коронавирусных антирекорда. Количество новых пациентов по всей стране составило 40 096, а число летальных исходов увеличилось на 1 159.

В общей сложности на территории страны зафиксировано 8 392 697 случаев COVID-19 и 235 057 жертв опасной болезни.

За прошедший день в Москве было зафиксировано 8 440 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - 3 186, а в Свердловской области, которая находится на седьмой строчке в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 696. Отметим, что на Среднем Урале установлен девятый антирекорд подряд по числу заболевших за сутки.

Из российских больниц по выздоровлению выписались 29 318 пациентов, а общее число россиян, победивших ковид, составляет 7 272 053.

Напомним, вчера был установлен максимум в 36 582 случая заболевания коронавирусом за сутки. Сегодня максимум увеличился сразу на 3,5 тысячи человек.

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Областная газета Свердловской области

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