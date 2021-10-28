В Свердловской области расшили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Полностью закончить курс вакцинации необходимо до 16 января. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области расшили перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписано врио главного государственного санврача региона Ольгой Диконской.

Согласно документу, опубликованному на сайте регионального Управления Роспотребнадзора, список увеличился за счёт энергетиков, работников ЖКХ, домов и баз отдыха, а также тех, кто трудится в сфере культуры и развлечений (цирк, клубы и ДК). Перечисленные категории должны поставить первый компонент вакцины до 1 декабря, а второй до 1 января.

Полностью закончить курс вакцинации необходимо до 16 января. При отсутствии прививок работодатели могут отстранить своих сотрудников от работы или перевести их на дистант.

Постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод или переболевших в последние шесть месяцев и имеющих подтверждение.

Напомним, первое постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающих услуги населению было подписано 1 октября. Позже список расширили. В него в том числе вошли работники здравоохранения, сотрудники соцзащиты и соцобслуживания, люди, работающие на объектах транспортной инфраструктуры (на автовокзалах, в аэропорту).

Фото: документ

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