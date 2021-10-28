Александр Гинцбург назвал условия для 100-процентной защиты от коронавируса

По его словам, в выработке абсолютного иммунитета к ковиду поможет назальная вакцина. Фото: Галина Соловьёва.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как добиться стопроцентной защиты от коронавируса. По его словам, в выработке абсолютного иммунитета к ковиду поможет назальная вакцина.

Как заявил Александр Гинцбург, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом от COVID-19 позволят защитить человека не только от тяжёлой формы заболевания, но даже от заражения корнавирусом.

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - передаёт слова директора НИЦЭМ им. Гамалеи РИА "Новости".

Напомним, 26 октября стало известно, что фармакологическая компания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" в назальной форме. Её создатели заявляют, что препарат будет переносится легче обычного "Спутника", при этом новая вакцина не станет заменой разработки НИЦЭМ им. Гамалеи.

Назальная вакцина позволит создать иммунный барьер на слизистой носоглотки, через которую коронавирус и попадает в организм человека.

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