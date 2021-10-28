Прививочный ажиотаж: к требованию тотальной QRизации свердловчане оказались не готовы

Корреспонденты «ОГ» приехали в пункт вакцинации ТЦ «Мега» за полтора часа до открытия. К тому времени пациент под номером 266 уже занял своё место в «зале ожидания». И это был далеко не последний желающий привиться. Фото: Павел Ворожцов

Очередь на вакцинацию от COVID-19 в торговом центре «Мега» в Екатеринбурге начала формироваться за пять часов до открытия пункта вакцинации. Первые прибывшие, дабы избежать неразберихи, составили список. С открытием торгового центра ситуацию в свои руки взяла охрана, и очередь из «рукописного» формата перетекла в электронный.

– Для обеспечения порядка и соблюдения очередности на территории пункта вакцинации установлен электронный терминал и организованы дополнительные посты охраны, – объяснила корреспондентам «ОГ» сотрудник администрации ТЦ «Мега» Ольга Каракулова.

Дополнительные посты охраны «расчищали» подступы к терминалу в радиусе трёх-четырёх метров. А о соблюдении мер безопасности за этой чертой уже никто не беспокоился. Сами желающие вакцинироваться наступали друг другу на пятки, горячо дыша в затылок, и всячески старались опередить себе подобного. Видимо, все они предполагали, что в торговом центре можно привиться быстрее и проще, но, как показывает практика, вакцинироваться в поликлинике через запись на «Госуслугах» сейчас проще и безопаснее, хоть и несколько дольше.

Дополнительные сложности, суматоху и толкотню вызывало заполнение необходимых бумаг – добровольного согласия на проведение профилактической прививки и анкет пациентов перед вакцинацией. Охранник периодически громко и настойчиво предлагал не снимать маски, но… Толпа продолжала провоцировать себя, испытывая свой организм на устойчивость к новой коронавирусной инфекции. О каком снижении заболеваемости в таких условиях может идти речь?

Молодой человек лет двадцати пяти, отказавшийся назвать свое имя, рассказал «ОГ», что сегодня он вынужден был приехать в пункт вакцинации, исполняя требование администрации своего предприятия. Работник торгового центра «Таганский ряд» Зульфия также рассказала, что без QR-кода ей закрыт путь на рабочее место. Именно поэтому сегодня с мужем они приехали сюда в семь утра, чтобы уж наверняка поставить прививку. Правда, талон ей удалось взять лишь 165-й.

А пенсионерка Ирина приехала поставить второй компонент вакцины и была шокирована количеством желающих вакцинироваться:

– Две недели назад здесь вообще никого не было. Полчаса у меня ушло, чтобы заполнить все бумаги и поставить прививку. А сегодня мой номер в очереди 233!

Специалист по связям с общественностью Свердловского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Соболева полностью разделяет негодование Ирины:

– Два месяца пункты вакцинации стояли пустые! Но сейчас стало очень трудно договориться с людьми. К нам уже поступали жалобы от горожан из торговых центров «Гринвич», «Дирижабль» и «Парк Хаус». Спокойно работает пункт вакцинации в здании цирка. Всего в городе сегодня действует 14 пунктов вакцинации. С 30 октября откроется ещё одна точка – в торговом центре «Веер-молл». Чтобы как-то снять напряжение, мы увеличили время работы в ТЦ «Алатырь». Теперь пункт будет работать ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Заложниками вдруг возникшего прививочного ажиотажа стали и врачи.

– В таком режиме мы работаем всю неделю, с 12:00 до 20:00, – говорит врач-терапевт ГКБ №2 Мария Зеновкина. – Но приезжаем чуть раньше, чтобы подготовиться к приёму.

Вчера на помощь медикам пришли волонтёры – студенты Екатеринбургского энергетического техникума. Они составляют списки пациентов, раздают памятки и оформляют справки.

Екатеринбуржцы ездят на вакцинацию в муниципалитеты области, где нет очередей В муниципалитетах Свердловской области за последнюю неделю тоже наблюдается резкое увеличение числа людей, желающих вакцинироваться. В среднем поток возрос в два­три раза. – В последний месяц на прививку приходило по 100–150 человек в день, а сейчас по 300–400 ежедневно, – отмечает главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасёв. – Есть пять стационарных пунктов вакцинации, плюс выездные пункты в кинотеатрах, торговых центрах. Бывают небольшие очереди, но столпотворения нигде нет. Однако есть и исключения. Серьёзный ажиотаж на прививки от COVID­19 возник в Реже: поток граждан на вакцинацию возрос в десять раз! – До введения постановления о свободных от коронавируса зонах на прививку приходило около 20 человек в день, а сейчас приходит до 200, – говорит главный врач Режевской центральной районной больницы Александр Язвенко. – Раньше нам хватало одной точки вакцинации. Но по мере того, как нарастает потребность, мы оборудуем дополнительные прививочные и процедурные кабинеты. Сейчас работают четыре точки в разных районах города, вакцина в достатке, и с потоком медики справляются. Скорее всего, такой резкий скачок количества желающих вакцинироваться в Реже объясняется ещё и близостью к Екатеринбургу, куда многие режевчане ездят на работу. Более того, как выяснилось, сами екатеринбуржцы специально отправляются в муниципалитеты Свердловской области, чтобы быстрее поставить прививку. В районах предварительная запись на вакцинацию необязательна, очереди небольшие, и люди могут привиться за полчаса. Поэтому неудивительно, что жители уральской столицы замечены в прививочных пунктах Верхнепышминской центральной городской больницы, где поток на вакцинацию увеличился в три раза. – В Верхней Пышме и Среднеуральске действуют три пункта вакцинации, мобильные бригады по мере необходимости выезжают на предприятия, три раза в неделю мобильный фельдшерско­акушерский пункт работает у торгового центра в Верхней Пышме и у кинотеатра в Среднеуральске. Еженедельно только в мобильных пунктах вакцинируются порядка 200 человек, – добавили в пресс­службе ЦГБ Верхней Пышмы. Эта тенденция касается не только ближайших к Екатеринбургу городов, но и более отдалённых районов, как, например, Шалинского ГО. По словам главного врача Шалинской центральной городской больницы Ольги Зиминой, число желающих привиться выросло в полтора раза, включая тех, кто приезжает из Екатеринбурга и даже других районов области. – В среднем в муниципалитете вакцину против COVID­19 ставят 90–100 человек в день, иногда доходит и до 120 человек, – комментирует Ольга Зимина. – В Шалинском районе стабильный рост вакцинации. Сейчас привито около 48 процентов всего местного населения и 95,8 процента планового объёма обязательной вакцинации (около 8 тысяч человек). Кроме Шалинской больницы пункты вакцинации организованы в 12 стационарных ФАПах, трёх общеврачебных практиках и одном передвижном ФАПе. Вакцины у нас достаточно. «Спутник­Лайт» закончился? На фоне массового ажиотажа к вакцинации пошла информация о том, что вакцину «Спутник­Лайт» в прививочных пунктах больше не предлагают поставить, потому что её нет. «ОГ» уточнила информацию в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области: – В целом в регионе запасы вакцины в достаточном количестве. На сегодняшний день запас «Спутника V» составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая и наиболее часто используемая вакцина. Запасы «Спутник­Лайт» в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной. Тем более, что однокомпонентные и двухкомпонентные вакцины, с точки зрения QR­кодов, уравнены: последние правки в указе губернатора позволяют людям ходить на работу (где требуется вакцинация) и посещать COVID­free зоны до 15 декабря на основании справки о первой дозе. В больницах Свердловской области, как выяснила корреспондент «ОГ», дефицита какой­либо вакцины не испытывают.