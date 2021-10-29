Пробки в Екатеринбурге достигли девяти баллов в преддверии нерабочих дней

Осложняют ситуацию многочисленные ДТП. Фото: Галина Соловьёва.

В пятницу вечером загруженность автомобильных дорог Екатеринбурга достигла 9 из 10 баллов. При этом дождя или снега в уральской столице не наблюдается.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на проспекте Ленина, а также на улицах Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Восточной, Комсомольской, Донбасской. Заторы возникли на Макаровском мосту и на отдельных участках Объездной дороги.

Осложняют ситуацию многочисленные Дорожно-транспортные происшествия. Аварии зафиксированы в том числе рядом с домом №15 на Ткачей, на перекрёстке Первомайская - Бажова, на Базовом переулке.

Напомним, нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно.