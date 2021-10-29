Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 октября 2021, 18:09

Пробки в Екатеринбурге достигли девяти баллов в преддверии нерабочих дней

пробка

Осложняют ситуацию многочисленные ДТП. Фото: Галина Соловьёва.

В пятницу вечером загруженность автомобильных дорог Екатеринбурга достигла 9 из 10 баллов. При этом дождя или снега в уральской столице не наблюдается.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на проспекте Ленина, а также на улицах Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Восточной, Комсомольской, Донбасской. Заторы возникли на Макаровском мосту и на отдельных участках Объездной дороги.

Осложняют ситуацию многочисленные Дорожно-транспортные происшествия. Аварии зафиксированы в том числе рядом с домом №15 на Ткачей, на перекрёстке Первомайская - Бажова, на Базовом переулке.

Напомним, нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.10.2021, 19:22 / Общество
Стали известны имена лауреатов премии имени Татищева и де Геннина в 2021 году
29.10.2021, 18:39 / Общество
С июля 2022 года россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 видов документов
29.10.2021, 18:09 / Общество
Пробки в Екатеринбурге достигли девяти баллов в преддверии нерабочих дней
29.10.2021, 17:36 / Общество
В Свердловскую область поступило 37 новых школьных автобусов
29.10.2021, 17:03 / Общество
Борис Лозовский больше не будет руководителем образовательной программы "Журналистика" в УрФУ