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29 октября 2021, 09:15

Более 12 тысяч случаев COVID-19 в Нижнем Тагиле и почти 4 тысячи - в Реже: статистика заболеваемости

Люди в масках

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости ковидом в муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости ковидом в муниципалитетах. В Нижнем Тагиле количество выявленных случаев ковида перевалило за 12 тысяч, а в Реже число заражённых приближается к 4 тысячам.

Согласно данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге зафиксировано 62 279 случаев коронавируса, в Нижнем Тагиле - 12 065, а в Первоуральске - 7 064. В пятёрку лидеров регионального антирейтинга муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью также вошли Каменск-Уральский и Каменский район с 5 249 заболевшими и Ревда с 5 240 инфицированными.

Далее идут:

  • Реж (3 944 случаев ковида);
  • Берёзовский (3 884);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (3 558);
  • Камышлов и Камышловский район (3 148);
  • Верхняя Пышма (2 590).

Всего на Среднем Урале подтверждено 155 260 случаев коронавируса.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области диагноз "коронавирус" поставили 696 пациентам - это новый максимум за всё время пандемии.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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