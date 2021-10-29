Более 12 тысяч случаев COVID-19 в Нижнем Тагиле и почти 4 тысячи - в Реже: статистика заболеваемости

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости ковидом в муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по заболеваемости ковидом в муниципалитетах. В Нижнем Тагиле количество выявленных случаев ковида перевалило за 12 тысяч, а в Реже число заражённых приближается к 4 тысячам.

Согласно данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге зафиксировано 62 279 случаев коронавируса, в Нижнем Тагиле - 12 065, а в Первоуральске - 7 064. В пятёрку лидеров регионального антирейтинга муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью также вошли Каменск-Уральский и Каменский район с 5 249 заболевшими и Ревда с 5 240 инфицированными.

Далее идут:

Реж (3 944 случаев ковида);

Берёзовский (3 884);

Красноуфимск и Красноуфимский район (3 558);

Камышлов и Камышловский район (3 148);

Верхняя Пышма (2 590).

Всего на Среднем Урале подтверждено 155 260 случаев коронавируса.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области диагноз "коронавирус" поставили 696 пациентам - это новый максимум за всё время пандемии.