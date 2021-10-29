Новый рекорд: в России за сутки от COVID-19 скончались 1 163 человека

В России ужесточают ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 38 849 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 432 546 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 7 511 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 692 жителя.

Из больниц выписались уже 7 302 515 россиян, из которых 30 462 человека выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс рекордные 1 163 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 236 220 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили рекордных 40 096 новых пациентов.