В Свердловской области за сутки выявлено 692 заболевших COVID-19

В Свердловской области ужесточаются коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 692 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 155 952 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 465 человек. Общее число выздоровевших достигло 140 963, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 32 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 413 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+198), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили рекордные 696 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 29 октября можно здесь.